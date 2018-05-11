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"تعليم مطروح" تستعد لامتحانا 7125 طالبا بالشهادة الإعدادية غداً السبت

الجمعة، 11 مايو 2018 03:32 م
"تعليم مطروح" تستعد لامتحانا 7125 طالبا بالشهادة الإعدادية غداً السبت الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح
مطروح – حسن مشالي
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أكد الدكتور سمير النيلي  وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، أن المديرية استعدت لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، بداية من صباح  غد السبت، لـ 7125 طالبا " نظامي،  منازل " مقيدين في 84 لجنة في جميع الإدارات التعليمية.
 
وأوضح مدير تعليم مطروح، في تصريحات صحفية، أن الطلاب يؤدون غداً امتحان اللغة العربية، مؤكدا جاهزية اللجان واستعداد المديرية الكامل لإجراء الامتحانات ، حيث تم تأمين جميع اللجان، وتشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى أية شكاوى أو مشكلات قد تحدث والعمل على معالجتها في حينه.
 
وقال " النيلي " أنه شدد على جميع المشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية،  بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان
 
والتصدي لأي محاولة غش بكل حزم، مع توفير سبل الراحة للعاملين بلجان النظام والمراقبة بمدن مرسي مطروح والحمام وسيوة وسيدي براني.
 
 
 

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