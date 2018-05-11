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تعليم كفر الشيخ : بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.. واعتبار السبت يوم عمل

الجمعة، 11 مايو 2018 05:38 م
تعليم كفر الشيخ : بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.. واعتبار السبت يوم عمل الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يؤدى 48 ألف و500 طالب وطالب أولى امتحانات الشهادة الإعدادية، صباح الغد السبت، فى 300 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، فى مادة اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، وتتفقد الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم عدد من اللجان ،كما تتابع وكيل الوزارة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وقالت وكيل الوزارة، يؤدى الطلاب يوم السبت، إن امتحان اللغة العربية والإملاء والخط والتربية الدينية" ويوم الأحد 13 مايو، لغة إنجليزية، وتربية فنية، ويوم الإثنين 14 مايو ،علوم وجبر، ويوم الثلاثاء 15 مايو، هندسة وكمبيوتر، و16 مايو دراسات اجتماعية.

وأضافت وكيل الوزارة، فى بيان لها، أنها قررت اعتبار يوم السبت من كل أسبوع، يوم عمل للعاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ،طوال أيام الامتحانات العامة ، وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة  أعمال الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة، أنه تم اعتماد 134 مدرسة، وجارى اعتماد 55 مدرسة أخرى، وخطة عام 2018م – 2019م، ستشمل اعتماد 100 مدرس.

 

 

 

 


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