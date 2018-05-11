بيان للسفارة السعودية يفند شائعة حضور السفير أسامة نقلى حفل السفارة الإسرائيلية

كتب مصطفى عنبر

ردًا على الإشاعة التى أطلقتها صحيفة "العربى الجديد" الإخوانية عن مزاعم حضور سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلى للحفل الأخير الذى نظمته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الثلاثاء الماضى، أوضح المكتب الإعلامى لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة عدم صحة هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً.

وأضاف المكتب الإعلامى للسفارة السعودية بالقاهرة، أن مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب، خصوصاً فى ظل موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية.