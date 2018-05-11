video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بيان للسفارة السعودية يفند شائعة حضور السفير أسامة نقلى حفل السفارة الإسرائيلية

الجمعة، 11 مايو 2018 04:34 م
بيان للسفارة السعودية يفند شائعة حضور السفير أسامة نقلى حفل السفارة الإسرائيلية السفير السعودى فى القاهرة أسامة نقلى
كتب مصطفى عنبر
إضافة تعليق

ردًا على الإشاعة التى أطلقتها صحيفة "العربى الجديد" الإخوانية عن مزاعم حضور سفير المملكة لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلى للحفل الأخير الذى نظمته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الثلاثاء الماضى، أوضح المكتب الإعلامى لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة عدم صحة هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً.

وأضاف المكتب الإعلامى للسفارة السعودية بالقاهرة، أن مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب، خصوصاً فى ظل موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بغزة

صور.. إصابة شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة

مصر

اخبار مصر

السفاره السعوديه

اسامه نقلى

احتفال السفاره الاسرائيليه

اخبار السعوديه

بيان السفاره السعوديه




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة