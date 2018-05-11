العراق: إجراءات رادعة ضد مخالفى الصمت الانتخابى

العراق: إجراءات رادعة ضد مخالفى الصمت الانتخابىالجمعة، 11 مايو 2018 02:12 ص
حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
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دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الأحزاب والمرشحين المشاركين فى الانتخابات البرلمانية إلى الالتزام بالصمت الانتخابي.
وأشار المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الخميس، إلى وجود إجراءات رادعة وفق القانون قد تصل إلى سحب المصادقة من الحزب أو المرشح وحرمانه من المشاركة فى الانتخابات أو إلغاء نتائجه فى التصويت.
وذكرت المفوضية أن نسبة مشاركة قوات الأمن والجيش فى عمليات الاقتراع الخاصة التى جرت تجاوزت 78%.. ومن المقرر أن يبدأ الصمت الانتخابى اليوم الجمعة.
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