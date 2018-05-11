video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على انفجار خط المياه الرئيسى بجوار مزلقان زكى فى طوخ بالقليوبية

الجمعة، 11 مايو 2018 12:32 م
السيطرة على انفجار خط المياه الرئيسى بجوار مزلقان زكى فى طوخ بالقليوبية انفجار ماسورة مياه - أرشيفية
القليوبية – نيفين طه
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية، اليوم الجمعة، فى السيطرة على انفجار وقع بأحد خطوط المياه الرئيسية بجوار مزلقان زكى على الطريق الزراعى السريع.
 
كان محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، تلقى بلاغا بوجود عطل وانفجار فى خط المياه الرئيسى الموازى لنفق مزلقان زكى، ووجود تسريب للمياه داخل النفق، ما أدى إلى إعاقة حركة السير.
 
ونجحت فرق مجلس المدينة فى شفط المياه التى تجمعت فى النفق بعد الاستعانة بمهندسى الصيانة بشركة مياه القليوبية، لإصلاح العطل وإعادة حركة السير داخل النفق مرة أخرى.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اضبط مخالفة.. انفجار ماسورة مياه فى "زور الليل" بالشرقية يثير غضب الأهالى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار القليوبية

القليوبية

انفجار ماسوره مياه




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة