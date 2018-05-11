السيطرة على انفجار خط المياه الرئيسى بجوار مزلقان زكى فى طوخ بالقليوبية

القليوبية – نيفين طه

نجحت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية، اليوم الجمعة، فى السيطرة على انفجار وقع بأحد خطوط المياه الرئيسية بجوار مزلقان زكى على الطريق الزراعى السريع.

كان محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ، تلقى بلاغا بوجود عطل وانفجار فى خط المياه الرئيسى الموازى لنفق مزلقان زكى، ووجود تسريب للمياه داخل النفق، ما أدى إلى إعاقة حركة السير.

ونجحت فرق مجلس المدينة فى شفط المياه التى تجمعت فى النفق بعد الاستعانة بمهندسى الصيانة بشركة مياه القليوبية، لإصلاح العطل وإعادة حركة السير داخل النفق مرة أخرى.