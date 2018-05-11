السكة الحديد: دراجة بخارية تقتحم شريط قطار غير معد للعبور بأسيوط

كتب - رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، عن اقتحام دراجة بخارية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بكم ٤١٠/ ٤٠٠ بين محطة أولاد الياس وصدفا على خط القاهرة السد العالى.

وأكدت الهيئة فى بيانها، أنه نتيجة عدم التزام سائق الدراجة البخارية والتزام سائقها لتعليمات المرور أثناء عبور خطوط السكة الحديد، أدى إلى اصطدام القطار رقم ٧٢٣ ركاب سوهاج.. أسيوط مما تسبب فى كسر ماسورة هواء الجرار ووفاة سائق الدراجة البخارية وتأخر قطارين بمتوسط 25 دقيقة.

وتناشد الهيئة سائقى المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء عبور السكة الحديد، حفاظا على أرواحهم وأمن وسلامة مسيرة القطارات.