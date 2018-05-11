الرئيس عبد ربه هادى يشيد بدور السعودية فى حفظ أمن اليمن

إيمان حنا

قام الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الْيَوْم الجمعة، ونائبه الفريق الركن على محسن صالح، بزيارة إلى مركز قيادة القوات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية، حيث كان فى استقباله الفريق الركن الأمير فهد بن تركى بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات المشتركة.

وخلال الزيارة استمع الرئيس إلى شرح وافى لطبيعة المهام وسير العمليات القتالية بمختلف الجبهات، مشيدا بمستوى الكفاءة والتطور التقنى والنوعى الذى وصلت إليه قوات التحالف العربى ( تحالف دعم الشرعية) بقيادة المملكة العربية السعودية.

واطّلع الرئيس على إيجاز للموقف الراهن لقوات التحالف، مشيدا بمستوى الدقة والسرعة والتركيز التى تمثل عناصر أساسية للنجاح فى مسرح العمليات.

وعبر الرئيس خلال لقائه بقائد القوات المشتركة عن سروره بالزيارة، مثمنا الجهود التى تبذل، والتى يؤدونها فى إطار دعم اليمن وقيادته الشرعية لتحقيق أهداف التحالف العربى فى دحر وهزيمة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية، وعودة اليمن إلى حاضنته القومية والعربية ووضع حدا للأطماع والتدخلات فى المنطقة العربية .

وأشاد الرئيس فى هذا الصدد بالدور الميدانى والعملياتى الكبير الذى تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وإلى جانبها دولة الإمارات العربية المتحدة فى تقديم العون واجتراح المآثر لمصلحة أمن واستقرار اليمن، مؤكدا على وحدة الهوية والهدف والمصير المشترك.

ومن جانبه، عبر قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركى بن عبد العزيز عن سروره بزيارة الرئيس اليمنى للوقوف على مختلف الأوضاع والمستجدات الميدانية، مستعرضا المهام والعمليات التى تقوم بها قيادة القوات المشتركة لدعم اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادى.. مؤكدًا على العمل معًا لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل وبروح الفريق الواحد لتحقيق كافة الأهداف والتطلعات.