الحشد الشعبى العراق يعلن قصف مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضى السورية

الحشد الشعبى العراق يعلن قصف مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضى السوريةالجمعة، 11 مايو 2018 03:00 ص
جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، قصف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى داخل الأراضى السورية.
وقالت الهيئة ، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، الخميس ، إن مدفعية اللواء 29 فى الحشد الشعبى استهدفت مواقع مهمة لتنظيم داعش الإرهابى فى قرية العطاشنة داخل الأراضى السورية بعد رصد تحركات عناصر التنظيم ، وأن القصف المدفعى حقق إصابات مباشرة.ش
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