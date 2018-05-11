الحشد الشعبى العراق يعلن قصف مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضى السورية

بغداد أ ش أ

أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، قصف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى داخل الأراضى السورية.

وقالت الهيئة ، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، الخميس ، إن مدفعية اللواء 29 فى الحشد الشعبى استهدفت مواقع مهمة لتنظيم داعش الإرهابى فى قرية العطاشنة داخل الأراضى السورية بعد رصد تحركات عناصر التنظيم ، وأن القصف المدفعى حقق إصابات مباشرة.ش