video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحشد الشعبى العراق يعلن قصف مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضى السورية

الجمعة، 11 مايو 2018 03:00 ص
الحشد الشعبى العراق يعلن قصف مواقع لتنظيم "داعش" داخل الأراضى السورية جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، قصف مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى داخل الأراضى السورية.

وقالت الهيئة ، فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز)، الخميس ، إن مدفعية اللواء 29 فى الحشد الشعبى استهدفت مواقع مهمة لتنظيم داعش الإرهابى فى قرية العطاشنة داخل الأراضى السورية بعد رصد تحركات عناصر التنظيم ، وأن القصف المدفعى حقق إصابات مباشرة.ش

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: إجراءات رادعة ضد مخالفى الصمت الانتخابى

حيدر العبادي : العراق أصبح الدولة الثانية فى تصدير النفط

الحشد الشعبى العراق

العراق

أخبار العراق

قصف مواقع لتنظيم داعش

الأراضى السورية




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة