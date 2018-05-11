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الجيش اليمنى يصد هجوما للحوثيين فى تعز

الجمعة، 11 مايو 2018 05:32 م
الجيش اليمنى يصد هجوما للحوثيين فى تعز الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
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صدت قوات الجيش اليمنى اليوم الجمعة، هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية الصلو، جنوب شرقى محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت)، إن مليشيا الحوثى الانقلابية شنت هجوما عنيفاً مصحوباً بقصف مدفعى مكثف على مواقع الجيش فى الصلو، وتمكنت قوات الجيش من صده بعد معارك ضارية مع المليشيات، أسفرت عن مقتل وجرح سبعة عناصر حوثية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش دكت مواقع للمليشيات بالمدفعية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوفها.

 


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