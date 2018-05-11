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الجيش الأمريكى يحقق فى غارة فى الصومال أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين

الجمعة، 11 مايو 2018 11:19 م
الجيش الأمريكى يحقق فى غارة فى الصومال أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين قتلى الغارات الأمريكية فى الصومال
(أ ف ب)
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أعلن الجيش الأمريكى الجمعة أنه يحقق فى غارة شاركت فيها قوات اميركية وصومالية فى جنوب الصومال، يمكن ان تكون تسببت بمقتل خمسة مدنيين، حسب ما نقل سكان محليون.

وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (افريكوم) فى بيان: "نحن على علم بالتقارير التى تتناول مقتل مدنيين نتيجة هذه العملية، ونتعامل معها بجدية كاملة".

وتابعت أن "قيادة افريقيا ستنظر فى المعلومات المتوفرة لديها عن الحادث بما فيها المعلومات التى توفرها أطراف ثالثة".

 


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