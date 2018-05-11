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الجزائر تضاعف عدد المنح للطلاب الموريتانيين

الجمعة، 11 مايو 2018 06:09 ص
الجزائر تضاعف عدد المنح للطلاب الموريتانيين عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى
نواكشوط أ ش أ
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ذكرت الاذاعة الموريتانية ، الخميس ، ان الجزائر قررت مضاعفة عدد المنح للطلاب الموريتانيين فى الجامعات الجزائرية.

وقالت الإذاعة إن الوزير الموريتانى للتعليم العالى والبحث العلمى الدكتور سيدى ولد سالم وقع مع نظيره الجزائرى الطاهر حجار على البرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى والذى يتضمن عدة جوانب من أهمها زيادة المنح المخصصة لموريتانيا لتصل مائتى منحة، سبعون بالمائة منها مخصصة للتكوينات المهنية التى يحتاجها سوق العمل الموريتانى وتستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية ، وثلاثون بالمائة المتبقية مخصصة للمجالات الحيوية كالهندسة والتقنيات والطب والالكترونيات.

كما قدم الجانب الموريتانى للجزائر خمسين منحة فى الدراسات الجامعية جزء منها مخصص للتكوين فى مجال علوم البحار استجابة لرغبة الجزائر ، ومنحت الجزائر للمؤسسات الجامعية فى موريتانيا هدية تتمثل فى طابعات ثلاثية الأبعاد.

كما تم تشكيل فرق بحث مشتركة تعنى بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كمكافحة التصحر والبحث فى مجال المياه والطاقات المتجددة.

 


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