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التحالف الدولى: عناصر مجهولة تستهدف قوات سوريا الديمقراطية شرق دير الزور

الجمعة، 11 مايو 2018 03:13 م
التحالف الدولى: عناصر مجهولة تستهدف قوات سوريا الديمقراطية شرق دير الزور قوات سوريا الديمقراطية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن التحالف الدولى لمحاربة داعش فى سوريا، اليوم الجمعة، تعرض قوات سوريا الديمقراطية لهجوم بالمدفعية من عناصر مجهولة شرق دير الزور.

وأضاف التحالف الدولى، فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، أن قوات سوريا الديمقراطية اشتبكت بالمدفعية مع العناصر المجهولة، مضيفا أن القوات ردت على مصدر القذائف ودمرت قطعة مدفعية، ولفت البيان، إلى أن مسئولى التحالف ناقشوا الواقعة مع الروس عبر قنوات خفض التوتر، وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، حررت سابقا مناطق فى شمال سوريا، من بينها مدينة الرقة من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى.

 

 

 


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