video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الأمنى العراقى يدعو الشعب للتعاون مع الأمن لإنجاح العملية الانتخابية

الجمعة، 11 مايو 2018 02:27 م
الإعلام الأمنى العراقى يدعو الشعب للتعاون مع الأمن لإنجاح العملية الانتخابية الانتخابات العراقية
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، أبناء الشعب إلى التعاون مع القوات الأمنية وبقية الجهات المعنية لإنجاح التصويت فى العملية الانتخابية التشريعية غدا، وقال المركز - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - "كما ندعو أبناء شعبنا العراقى إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أى حالة تثير الشك ، وعدم تصديق الشائعات والأكاذيب والانجرار خلفها".

وطالب البيان، جميع المرشحين أن يسهموا فى تعضيد الجهد الأمنى فى إنجاح العملية الانتخابية وإتمامها لكون العراق بلد الجميع ويستحق منا أن نبذل ما فى وسعنا للنهوض به، وأكد أن القوات الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات البرلمانية لضمان وصول جميع الناخبين إلى مراكز الاقتراع بيسر وسهولة وممارسة حقهم الديمقراطى والاستمرار بحماية المراكز والمحطات الانتخابية حتى بعد انتهاء فترة الاقتراع لإجراء عمليات العد والفرز.

ووجه المركز الدعوة إلى جميع وسائل الإعلام لتكون على مستوى كبير من المسؤولية فى ظل الاستحقاق الوطنى الكبير، والابتعاد عن نشر الأخبار المغلوطة التى قد يعمد البعض لترويجها وإشاعتها، والاعتماد على الجهات المعنية والرسمية المخولة بالتصريح فى الشأن الأمنى حصرا، ومن المقرر أن تنطلق - غدا السبت - فى جميع المحافظات الانتخابات التشريعية العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادى فى دورته التشريعية الرابعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقف التصويت بالانتخابات العراقية جنوب كركوك لتعطل الأجهزة الإلكترونية

تنظيم داعش الإرهابى يتبنى اغتيال مرشحا بالانتخابات العراقية

مفوضية الانتخابات العراقية ترصد 90 مخالفة للمرشحين منذ بدء حملاتهم

اخبار عربية

الانتخابات العراقية

قوات الامن العراقية

اخبار العرب

اخبار العراق




لا تفوتك
النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

النقل: 3 و5 و7 جنيهات أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

أسئلة اليوم الشائعة.. كيف يستمر خالد جلال فى تدريب الزمالك؟.. هل يعود فضل شاكر لتقديم حفلات لايف أمام الجمهور؟.. بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. كيف تحولت سوريا إلى ساحة لحروب القوى الدولية؟

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

فراعنة أوروبا يحتكرون لقب الأفضل هذا الموسم.. محمد صلاح أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى "مرتين" فى موسم استثنائى مع ليفربول.. تريزيجيه ملك الدورى التركى مع قاسم باشا.. وعمرو وردة أفضل أجنبى فى اليونان

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

ميهوب: مدافع الداخلية من ترشيحى.. وانتظروا صفقة من العيار الثقيل

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة