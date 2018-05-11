الإعلام الأمنى العراقى يدعو الشعب للتعاون مع الأمن لإنجاح العملية الانتخابية

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دعا مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، أبناء الشعب إلى التعاون مع القوات الأمنية وبقية الجهات المعنية لإنجاح التصويت فى العملية الانتخابية التشريعية غدا، وقال المركز - فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز ) - "كما ندعو أبناء شعبنا العراقى إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أى حالة تثير الشك ، وعدم تصديق الشائعات والأكاذيب والانجرار خلفها".

وطالب البيان، جميع المرشحين أن يسهموا فى تعضيد الجهد الأمنى فى إنجاح العملية الانتخابية وإتمامها لكون العراق بلد الجميع ويستحق منا أن نبذل ما فى وسعنا للنهوض به، وأكد أن القوات الأمنية جاهزة لتأمين الانتخابات البرلمانية لضمان وصول جميع الناخبين إلى مراكز الاقتراع بيسر وسهولة وممارسة حقهم الديمقراطى والاستمرار بحماية المراكز والمحطات الانتخابية حتى بعد انتهاء فترة الاقتراع لإجراء عمليات العد والفرز.

ووجه المركز الدعوة إلى جميع وسائل الإعلام لتكون على مستوى كبير من المسؤولية فى ظل الاستحقاق الوطنى الكبير، والابتعاد عن نشر الأخبار المغلوطة التى قد يعمد البعض لترويجها وإشاعتها، والاعتماد على الجهات المعنية والرسمية المخولة بالتصريح فى الشأن الأمنى حصرا، ومن المقرر أن تنطلق - غدا السبت - فى جميع المحافظات الانتخابات التشريعية العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب الاتحادى فى دورته التشريعية الرابعة.