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الأمم المتحدة: الحدود اللبنانية الإسرائيلية هادئة بعد التصعيد فى سوريا

الجمعة، 11 مايو 2018 11:33 ص
الأمم المتحدة: الحدود اللبنانية الإسرائيلية هادئة بعد التصعيد فى سوريا الأمم المتحدة
بيروت (أ ف ب)
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أكدت بعثة الأمم المتحدة فى جنوب لبنان الجمعة، إنها تراقب الحدود الجنوبية مع إسرائيل عن كثب وبأن المنطقة "هادئة" بعد غارات على مواقع قالت إسرائيل إنها إيرانية فى سوريا.

وأثارت الغارات التى شنتها إسرائيل فى الساعات الأولى الخميس، مخاوف من احتمال قيام حزب الله، برد من مواقعه فى جنوب لبنان.

وقال أندريا تينيتى، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان "يونيفيل" "إننا نراقب الوضع بشكل عام، ولكن فيما يتعلق بمنطقتنا الوضع هادئ".

وقال تينيتى لوكالة فرانس برس، إن القوات الدولية لم تضاعف دورياتها فى الجنوب والتى يبلغ عددها نحو 450 دورية فى اليوم.

وشنت إسرائيل فى الساعات الأولى من الخميس غارات على ما قالت إنها أهداف لوجستية واستخباراتية إيرانية فى سوريا.

وقالت إسرائيل إن الضربات هى رد على إطلاق صواريخ على قواتها فى مرتفعات الجولان المحتلة، نسبته إلى فيلق القدس التابع لإيران.

 


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