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افتتاح معرض "أهلا رمضان" أمام محطة السكك الحديدية بالأقصر

الجمعة، 11 مايو 2018 09:47 ص
افتتاح معرض "أهلا رمضان" أمام محطة السكك الحديدية بالأقصر معرض أهلا رمضان - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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افتتح اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، مساء الخميس، معرض "أهلاً رمضان" المقام بمدينة الأقصر أمام محطة السكك الحديدية، وذلك بحضور كل من العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الاقصر، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم احمد مدير الصندوق الاجتماعي، والتى تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أوضح تامر صلاح، أن الهدف من إقامة معارض "أهلا رمضان" هو توفير كل السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره بتخفيضات تتراوح ما بين 15 و20% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

جدير بالذكر أن أماكن معارض "أهلاً رمضان" بمحافظة الأقصر مقامة بالمراكز والمدن ، حيث أقيم فى مركز القرنة أمام الشركة المصرية، وفى مركز طيبة تم اختيار الموقع بجوار مبنى التأمينات الإجتماعية ، وفى مركز أرمنت بجوار مستشفى أرمنت المركزى، وفى مركز الزينية أقيم المعرض فى مركز شباب الزينية، وفى مركز البياضية أقيم المعرض بجوار مسجد الذهبى، وفى مركز إسنا أقيم فى ميدان السيدة زينب وسط المدينة، وفى مركز الطود تم اختيار الموقع بالوحدة المحلية للطود.

  

 


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