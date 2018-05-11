اعتقال 5 قيادات بارزة فى تنظيم "داعش" الإرهابى بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى، اليوم الجمعة، اعتقال 5 قياديين بارزين فى تنظيم "داعش" الإرهابى، وقتل 40 آخرين فى عملية نوعية كبرى فى الأراضى السورية، لافتا إلى أن تلك القيادات شاركت فى الاعتداء على مدن الأنبار والموصل.

وقال المركز - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - " بإشراف وتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى وبجهود كبيرة من قبل جهاز المخابرات، تم تنفيذ عملية نوعية كبرى أدت إلى إلقاء القبض على قياديين بارزين فى داعش الإرهابى ممن شاركوا فى الاعتداء على مدننا فى الأنبار والموصل".

وأضاف المركز، أن عملية القبض عليهم جرت داخل الأراضى السورية، فى المنطقة الحدودية مع العراق.