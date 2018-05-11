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استشهاد فلسطينى متأثرا بجروحه بعد دهسه من قبل حافلة إسرائيلية

الجمعة، 11 مايو 2018 08:17 م
استشهاد فلسطينى متأثرا بجروحه بعد دهسه من قبل حافلة إسرائيلية أحداث غزة - أرشيفية
(أ ش أ)
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استشهد المواطن الفلسطيني، هانى فايز العداربة (23 عاما)، من بلدة بيت أولا غرب محافظة الخليل، متأثرا بجروح كان أصيب بها بعد أن دهسته حافلة إسرائيلية شمال الخليل قبل أيام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تبلغت من الارتباط المدنى الفلسطينى باستشهاد الشاب العداربة، الذى كان أصيب بجروح خطيرة بعد أن دهسته حافلة إسرائيلية قبل أيام، قرب مدخل الخليل الشمالي، على طريق رقم 35 الاستيطانى الرابط بشارع رقم 60 ومعبر ترقوميا، حيث نقل على إثرها لمستشفى إسرائيلى لاستكمال العلاج.

 


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