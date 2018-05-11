اختتام فعاليات "التحديات الجراحية فى علاج أورام تجويف الفم" بجامعة المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل الأولى لجراحات أورام الرأس والرقبة بمركز الأورام جامعة المنصورة والتى أقيمت تحت عنوان التحديات الجراحية فى علاج أورام تجويف الفم والتى عقدت تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ، و الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام ، و الدكتور شريف قطب رئيس وحدة جراحة الأورام بالمركز .

تمت فعاليات الورشة بمشاركة لأساتذة طب وجراحات الأورام بحضور عدد كبير من أطباء جراحة الأورام ، وطب الأورام ، والجراحة العامة ، وجراحة الوجه والفكين، وطب وجراحة الأسنان .

وناقشت الورشة على مدار يومين الجراحات المختلفة لأورام تجويف الفم وبث لأحدث الجراحات على مستوى العالم فى إعادة بناء تجويف الفم بعد استئصال الأورام به .

كذلك ناقشت دور العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى والعلاج الموجه فى سرطانات تجويف الفم، كما ضمت توصيات الورشة وضع بروتوكول لكيفية مشاركة كافة التخصصات الطبية والصيدلية والتمريضية لتوفير رعايه طيبه متكاملة أفضل لمرضى أورام تجويف الفم.