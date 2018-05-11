إيران تدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد: من حق دمشق الدفاع عن نفسها

إيران تدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد: من حق دمشق الدفاع عن نفسهاالجمعة، 11 مايو 2018 08:25 ص
وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
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نقل التلفزيون الإيرانى عن وزارة الخارجية قولها اليوم الجمعة، إن طهران تؤيد حق سوريا فى الدفاع عن نفسها فى مواجهة عدوان إسرائيل واتهمت المجتمع الدولى بالتزام الصمت حول الهجمات الإسرائيلية على سوريا الحليف الرئيسى لطهران فى المنطقة.
ونسب التلفزيون للمتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمى القول "تدين إيران بشدة، هجمات إسرائيل على سوريا، صمت المجتمع الدولى يشجع العدوان الإسرائيلى، لسوريا كل الحق فى الدفاع عن نفسها".
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