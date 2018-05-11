video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 11 مايو 2018 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز طما بسوهاج

الجمعة، 11 مايو 2018 08:43 م
إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز طما بسوهاج إزالة تعديات - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة بناحية مركز طما، وذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان أن الوحدة المحلية قامت بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية بندر طما، حيث تم إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 12 قيراط ، وجاءت الحملات بالاشتراك مع الجهات الامنية، وحماية الأراضى.

وشدد عبد المنعم على التصدى لجميع التعديات على الأراضى الزراعية واملاك وتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة وإزالة التعديات اولا بأول ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: تكثيف الحملات على السلع والمواد الغذائية واللحوم السودانية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

حملات ازاله




لا تفوتك
أسطورة ليفربول: شاهدت محمد صلاح مع روما ولم أتوقع تألقه بهذا الشكل

أسطورة ليفربول: شاهدت محمد صلاح مع روما ولم أتوقع تألقه بهذا الشكل

سموحة يعلن الانسحاب من كأس مصر

سموحة يعلن الانسحاب من كأس مصر

تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار

تحريك أسعار تذاكر المترو طوق نجاة لإنقاذ المرفق من التوقف.. رئيس المترو: الزيادات لتحسين الخدمة وشراء قطع غيار وقطارات جديدة.. ومازلنا ندعم التذكرة.. والعضو المنتدب: الإيراد 1.2 مليار جنيه والمصروفات 5.6 مليار

فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية

فيديو وصور.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع أعمال إنشاء مسجد "الفتاح العليم" برفقة اللواء كامل الوزير.. ويؤكد:سعدت بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادى المصرية

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة