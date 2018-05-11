إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز طما بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى حملة بناحية مركز طما، وذلك يأتى فى إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية حفاظا عليها.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما فى بيان أن الوحدة المحلية قامت بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية بندر طما، حيث تم إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة 12 قيراط ، وجاءت الحملات بالاشتراك مع الجهات الامنية، وحماية الأراضى.

وشدد عبد المنعم على التصدى لجميع التعديات على الأراضى الزراعية واملاك وتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة وإزالة التعديات اولا بأول ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضى الدولة.