إزالة 108 حالات تعد على الأراضى الزراعية وحماية النيل بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، من تنفيذ إزالة عدد كبير من حالات التعدى على حماية النيل والأراضى الزراعية.

كما تمكنت الحملة ، من إزالة 105 حالة تعدى بينهم 15 حالة على أرض حماية النيل و90 حالة أرض زراعية بالبناء.

وشدد اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، على إزالة التعديات فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية وحماية النيل.