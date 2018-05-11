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الجمعة، 11 مايو 2018 05:28 م
خالد صلاح
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إزالة 108 حالات تعد على الأراضى الزراعية وحماية النيل بالمنيا

الجمعة، 11 مايو 2018 04:35 م
إزالة 108 حالات تعد على الأراضى الزراعية وحماية النيل بالمنيا إزالة تعديات -أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع الوحدات المحلية ، من تنفيذ إزالة عدد كبير من حالات التعدى على حماية النيل والأراضى الزراعية.

كما تمكنت الحملة ، من إزالة 105 حالة تعدى بينهم 15 حالة على أرض حماية النيل و90 حالة أرض زراعية بالبناء.

وشدد اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا ، على إزالة التعديات فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية وحماية النيل.
 

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