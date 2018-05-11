إزالة تعديات على 3 أفدنة من أملاك الدولة بكفر البطيخ بدمياط

إزالة تعديات على 3 أفدنة من أملاك الدولة بكفر البطيخ بدمياطالجمعة، 11 مايو 2018 11:37 ص
حملة إزالة على التعديات
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نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط،أكبر حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمساحة ثلاثة أفدنة بقرية الركابية.
وكان عددا من الأهالى قد قاموا بالتعدى على أراضى أملاك الدولة التى كانت مخصصة للنفع العام وعمل مشروعات خدمية لإهالى المنطقة.
وأصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تعليماته بتنفيذ الحمله وإزالة كل هذه التعديات بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن دمياط.
ووجه اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط كافة الأجهزة الأمنية بتأمين الحملة التى ستقوم بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة وعلى أراضى النفع العام.
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