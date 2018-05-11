إحالة مسئولى المطبعة وموجه أول الدراسات للتحقيق فى تسرب امتحان بقنا

إحالة مسئولى المطبعة وموجه أول الدراسات للتحقيق فى تسرب امتحان بقناالجمعة، 11 مايو 2018 12:43 م
ارشيفية - امتحان
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قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، برئاسة الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة مسئولى المطبعة السرية للتربية والتعليم بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وموجه أول مادة الدراسات الاجتماعية للتحقيق بالشئون القانونية، على خلفية رصد تسرب مادة الدراسات الأجتماعية للصف الثانى الإعدادى بإدارة دشنا التعليمية، وإعادة إجراء الامتحان 19 مايو الجارى.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد صبرى، أن المديرية رصدت حالة تسريب فى امتحان الدراسات الاجتماعية بإحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، لافتا إلى أنه تقرر طباعة الامتحان بالمطابع السرية بمقر ديوان المديرية بقنا، وتم تكليف الموجه العام لمادة الدراسات الاجتماعية بوضع أسئلة الامتحان، مضيفا أنه تقرر تحديد 19 مايو الجارى، لإعادة إجراء الامتحان مرة أخرى للطلبة.
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