أوقاف الدقهلية: 280 مسجد للاعتكاف وخصم 1000 جنيه لمن يتخلف عن صعود المنبر

الدقهلية شريف الديب

قال الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، على جميع المستويات بمديرية الأوقاف، وانه تم التشديد على وجود جميع الأئمة الذين يبلغ عددهم 3500 إمام و خطيب و 2000 و خطيب بنظام المكافأة والعاملين بالمساجد، بالالتزام بالخطة الموضوعة.

وأضاف زيادة فى تصريح لـ (اليوم السابع) أنه سوف يقوم بعمل جولات مستمرة خلال الشهر على المساجد التى يبلغ عددها قرابة 5000مسجد و 2000 زاوية لمتابعة الأوضاع والالتزام بالتعليمات الموضوعة . وانه تم اقرار 280 مسجد للاعتكاف ، واختيار 14 مسجد لصلاة التراويح بجزء كامل، وتم تحديد 482 ساحة لصلاة عيد الفطر، وبكل ساحة إمام أساسى وأخر احتياطي.

و أوضح انه فى حالة عدم الالتزام بالأنشطة ، و التعليمات يحال الإمام للتحقيق حسب القوانين والقواعد ، و سوف يتم خصم بدل لالتزام الذى تصل قيمته الى 1000 جنيها، لكل من يتخلف عن صعود المنبر ، ومن يتخلف بدون عذر فيتم خصم 3 شهور بدل الالتزام.

و قال زيادة قد أعطينا تعليمات مشددة لجميع الأئمة بالمساجد بعدم استخدام مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح، فالصواب صواب و الخطأ خطأ فالأذان و خطبة الجمعة و أى محاضرات دينية ستكون عبر الميكروفون ، اما بالنسبة للصلاة فستكون عن طريق السماعات الداخلية ، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط للاعتكاف تحت إشراف إمام المسجد و الدخول للاعتكاف بعد التاكد من الشخص من خلال البطاقة الشخصية.

و أشار الى انه تقدم فى عدد من الأهالى الفترة السابقة ، للتبرع بتركيب تكييفات للمساجد نظرا لارتفاع لحرارة الجو و ذلك بالقرى و المدن ، و تم تركيبها تحت إشراف المديرية فأهل الخير كثيرون ممن لديهم العاطفة الدينية ، موضحا انه يتم حاليا تطوير مسجد النصر و إضاءته من الداخل والخارج احتفالا بالشهر الفضيل.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية أنه لابد من أن يلتزم المواطنين بالتوقيت المحلى لمدينة المنصورة خلال شهر رمضان وذلك أثناء آذان "المغرب" و"الفجر"، مؤكداً إلى وجود فرق فى التوقيت بين القاهرة والمنصورة .

وأشار زيادة الى انه سوف يتم توزيع 14 ألف شنطة رمضان مجانا ، تم تخصيصها من الوزارة ، و ذلك على كافة الادارت التابعة للأوقاف بنطاق المحافظة ، بالتعاون مع التضامن الاجتماعى ،و الجهات المعنية و نتبع نظام الحصص فى التوزيع على عشرون إدارة، و سوف يتم التوزيع بدء من اول شهر رمضان و ذلك على المستهدفين من الأسر الفقيرة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف قائلا أن ذلك يأتى بناء على توجيهات وتعليمات وزير الأوقاف والذى يساهم بقوة فى إعادة الدور الاجتماعى للوزارة عن طريق مشاريع تصب فى صالح المواطنين والأسر الأكثر فقرا ،وقال انه تم الإعداد لإقامة احتفاليات بالعديد من المناسبات.