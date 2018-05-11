أمن أسوان يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

أمن أسوان يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولةالجمعة، 11 مايو 2018 10:24 ص
حملة إزالة تعديات
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شنت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء فتح الله حسنى والعميد أسامة حلمى مدير إدارة البحث الجنائى، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز أسوان، حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 17 قرارا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.
وشملت الحملة صدور 10 حالات إزالة فورية لأسوار ومبانى مخالفة بدائرة مركز شرطة قسم ثان أسوان، وحذرت الحملة من وجود أى تعديات على أملاك الدولة.
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