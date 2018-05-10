23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط.. السبت

23 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط.. السبتالخميس، 10 مايو 2018 06:00 ص
السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
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قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إن المديرية أنهت جميع التجهيزات الخاصة ببدء امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر لها السبت المقبل، فلدينا فى دمياط 136 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 23.11 ألف طالب وطالبة.
وأوضح سويلم فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه تم تجهيز المدارس وتوفير كافة مستلزمات الطلاب وتم وضع الامتحانات بصور مبسطة حسب مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة بحيث تكون فى متناول الطالب المتوسط مع وجود فقرات وأسئلة توضح الطالب المتميز مع منع استخدام أى أسئلة لها طبيعة سياسية أو عنصرية.
وناشد سويلم الطلاب بالتركيز وعدم اصطحاب هواتفهم المحمولة إلى مقرات اللجان حتى لا يتم تطبيق اللائحة وفصلهم وحرمانهم من دخول الامتحانات.
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