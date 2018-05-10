وكيل تعليم المنوفية يتفقد جاهزية السيارات لامتحانات الشهادات العامة

وكيل تعليم المنوفية يتفقد جاهزية السيارات لامتحانات الشهادات العامةالخميس، 10 مايو 2018 03:14 م
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تفقد اليوم الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية يرافقه ، عبد الله عياد مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية قسم السيارات بالمديرية ومقر الجراچ للوقوف علي مدي جاهزية السيارات لأعمال الامتحانات في الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وقد استمع من المسئولين والعاملين بالجراچ عن الإحتياجات المطلوبة لأعمال الصيانه ، وتم تحديد موعد للاجتماع معهم يوم السبت لبحث المشاكل وحلها على الفور.
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