وكيل تعليم الأقصر يحيل واقعة تسريب امتحان الفيزياء لأولى ثانوى بإسنا للنيابة

وكيل تعليم الأقصر يحيل واقعة تسريب امتحان الفيزياء لأولى ثانوى بإسنا للنيابةالخميس، 10 مايو 2018 10:48 ص
طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر
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أحال طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، واقعة تسريب امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الثانوى بمدرسة إسنا الثانوية الفنية بنات للنيابة الإدارية، حيث ثبت من تحقيقات الشئون القانونية حدوث الواقعة.
قرر محافظ الأقصر محمد بدر، ايقاف 2 من العاملين بمدرسة إسنا الفنية بنات، لمدة 3 أشهر عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن تسريب نموذج اجابة بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء للصف الأول الصناعى بمدرسة إسنا الصناعية بنات، وذلك طبقاً لنص المادة 63 من قانون 81 لسنة 2016.
وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فور علمها بتسريب نموذج إجابة بعض أسئلة امتحان الفيزياء للصف الأول الصناعى، قامت على الفور بإلغاء الامتحان واستبداله بالامتحان الاحتياطى، وتشديد التواجد الأمنى والحراسة بالمدرسة حتى انتهاء أعمال الامتحانات يوم 8 مايو الجارى.
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