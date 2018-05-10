وصول 2790 راكب من العمالة المصرية لمينائى سفاجا و الغردقة

جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى مسرة ، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس و على متنهم 1067 راكب منهم 1033 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج و 116 شاحنة بضائع و 31 شاحنة عفش ركاب و 48 سيارة كما تغادر ثلاث سفن و هى عمان، الرياض ، الحرية2 و على متنهم 157 راكب و 92 شاحنة و 4 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان و الحرية2 و على متنهم 764 راكب من العمالة المصرية و 48 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 6 سيارة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس و نما اكسبريس و على متنهم 95 راكب و 134 شاحنة و 8 سيارة.

على جانب أخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 993 راكب من العمالة المصرية و 51 سيارة.