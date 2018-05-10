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وزير خارجية الإمارات يبحث مع النائب العام الاسترالى التعاون المشترك

الخميس، 10 مايو 2018 01:13 م
وزير خارجية الإمارات يبحث مع النائب العام الاسترالى التعاون المشترك وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد
أبوظبى (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع وزير الداخلية الاسترالى بيتر دتون والنائب العام الأسترالى كريستيان بورتر، مسارات علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها ونموها وفتح آفاق جديدة لها بما يعود بالمصلحة والمنفعة للبلدين والشعبين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإماراتى بحث - خلال اللقاءين- أيضا عددا من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد أن العلاقات الثنائية بينهما تشهد تطورا متسارعا يعكس الرغبة الصادقة لكلا البلدين بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وعقب اللقاء، وقع عبد الله بن زايد آل نهيان وكريستيان بورتر على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

 


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