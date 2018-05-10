video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 07:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير النقل يتفقد اليوم ميناءى الإسكندرية والدخيلة

الخميس، 10 مايو 2018 07:00 ص
وزير النقل يتفقد اليوم ميناءى الإسكندرية والدخيلة وزير النقل
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

يتفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اليوم ميناءى الإسكندرية والدخيلة؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، كما سيشهد مراسم رفع العلم المصرى على قاطرتين بحريتين جديدتين.

وقال المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور - فى تصريحات- إنه من المقرر أن يتفقد الوزير كوبرى الدخيلة الجديد، وموقع مشروع محطة الصب السائل، ومشروع إنشاء الجراح متعدد الطوابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مهندسين الإسكندرية" تحتفل بتسليم شهادات دبلومة "PRMG"

اخبار الاسكندرية

اخبار المحافظات

افتتاح مشروعات

وزير النقل

محطة صب سائل

جراج متعدد الطوابق




لا تفوتك
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تشغيل القطارات فى رمضان

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

الأهلى يضم أحمد علاء مدافع الداخلية 5 سنوات رسميا

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

مدرجات السوشيال ميديا.. الزملكاوية "هايصين".. والأهلاوية "لايصين".. "التحفيل" الأبيض فى الطالع منذ القمة والتتويج بكأس مصر أفضل ختام لموسم سىء.. والأهلى يحلم بهزيمة كمبالا الأوغندى لتعديل المسار الإفريقى

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

صور.. الخطوبة النوبى شكل تانى... فستان العروسة لولى والحنة على الكفين .. بالأورج والمايك مفيش مكان للدى جى.. الأمهات يصممن أزياء أولادهن.. والعريس بييجى فى آخر الحفلة

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة