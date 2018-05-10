وزير النقل يتفقد اليوم ميناءى الإسكندرية والدخيلة

الإسكندرية – أسماء على بدر

يتفقد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اليوم ميناءى الإسكندرية والدخيلة؛ لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، كما سيشهد مراسم رفع العلم المصرى على قاطرتين بحريتين جديدتين.

وقال المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور - فى تصريحات- إنه من المقرر أن يتفقد الوزير كوبرى الدخيلة الجديد، وموقع مشروع محطة الصب السائل، ومشروع إنشاء الجراح متعدد الطوابق.