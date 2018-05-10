وزير النقل يتابع تنفيذ محاور غرب الإسكندرية.. وافتتاح طريق الكافورى برمضان

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل يرافقه اللواء مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري وقيادات هيئة الطرق والكباري وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، جولة تفقدية لمشروعات الطرق في غرب الإسكندرية ومحاور الربط مع موانئ الإسكندرية والدخيلة لمتابعة المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، شاملا الطريق وما به من كباري، وصرح بأن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالى وإنشاء طرق خدمة فى الاتجاهين للمرحلة الاولي للمسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية بطول 13.5كم وبتكلفة 274 مليون جنيه، والمرحلة الثانية حتى سيدى كرير بطول 5 كم وتكلفة 180 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء كوبري برج العرب العلوي بتكلفة 450 مليون جنيه، لافتا إلى أنه يؤدى إلى الربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ومدينة برج العرب، وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريع وخدمة حركة المرور المتجهة إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.

وتوجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي السريع والذي بلغت نسبة التنفيذ به 94 %، حيث صرح الدكتور هشام عرفات بأن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 492 مليون جنيه، ويتكون المشروع من طريق سطحي بطول 2.30 كم وكوبرى ميناء الدخيلة بطول 1.300 كم، وكوبرى التعمير بطول 730م ويعتبر أحد المشروعات العملاقة التي تنفذها وزارة النقل، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، حيث إن الشاحنات ستتوجه مباشرةً من ميناء الدخيلة إلى الطريق "الساحلي الدولي" دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسياب حركة المرور بالإسكندرية، وعدم تكامل الشاحنات في منطقة الميناء.

كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور باب 54 ميناء الإسكندرية بتكلفة 503 ملايين جنيه والذى يعتبر الشريان الذى يمتد ليربط بين باب 54 وميناء الإسكندرية والطريق الدولى الساحلى ومحور التعمير، وذلك فى إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندرى، حيث أكد الوزير سرعة الانتهاء من هذا المشروع، حيث سيسهم هذا المشروع فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ويقضى على ظاهرة تكدس سيارات النقل الثقيل .

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه سيتم افتتاح طريق الكافورى غرب الإسكندرية فى منتصف شهر رمضان وهو إهداء من الوزارة لأهالى الإسكندرية.

وأضاف أن هناك 3 مشروعات كبرى بتكلفة أكثر من 1.5 مليار جنيه والتى تسهل حركة المرور غرب الإسكندرية، موضحا أنه من ضمن المشروعات كوبرى الدخيلة وطريق برج العرب الذى سيتم افتتاحه فى منتصف شهر يوليو القادم.

وعن الجراج المتعدد الطوابق، قال إنه جار العمل فيه حاليا باستثمارات كبرى لاستغلال المساحة داخل هيئة ميناء الإسكندرية، وسيتم افتتاحه قبل المدة الزمنية المحددة.







