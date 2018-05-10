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الخميس، 10 مايو 2018 03:51 م
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وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان المركز التموينى النموذجى بالمحافظة

الخميس، 10 مايو 2018 03:29 م
وزير التموين ومحافظ بورسعيد يفتتحان المركز التموينى النموذجى بالمحافظة على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
بورسعيد – محمد فرج
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افتتح اليوم الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمحافظ اللواء عادل الغضبان المركز التموينى النموذجى الذى يعد أول مركز معلومات حضارى يقدم الخدمات التموينية المتطورة عن طريق الحاسب الآلى بحى الزهور ببورسعيد.

وقال مصليحى أن المركز حضارى يليق بالمواطن من حيث تأدية الخدمة الآليه التى تتطلب التأكد من صحة البيانات التى يقدمها المواطن المتمثلة فى الرقم القومى وهاتف المحمول حتى يتم التواصل مع المواطنين للحصول على البطاقات التموينية وغيرها من بيانات .

وأضاف مصليحى أن لدينا مخزون من السلع الأساسية يكفى لمدة 4 شهور لمحصول الأرز وأن مصر تستهلك 2 طن من الأرز المتوفر فى كافة المنافذ بأسعار تعاونية .

ومن جانبه طالب الوزير من الأجهزة التموينة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع تهريب السلع مؤكدا بأن كافة السلع التموينة متوفرة وليس لدينا أزمة فى أى سلعة غذائية سواء لحوم أو دواجن .

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مصليحى والغضبان
مصليحى والغضبان

 

وزير التموين داخل المكز التموينى النموذجى ببورسعيد
وزير التموين داخل المكز التموينى النموذجى ببورسعيد

 

 


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