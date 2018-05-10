هكذا ردت ايران على ضرب اسرائيل عناصرها فى سوريا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

نفت ايران إطلاق صواريخ على الجانب الاسرائيلى، مشيرة إلى أن الجيش السورى هو من قام بضرب اسرائيل.

ونفى نائب رئيس لجنة الأمن القومى الايرانى، أبو الفضل حسن بيجى، أن تكون بلاده هى من نفذت ضربة صاروخية على مواقع فى هضبة الجولان، فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن الجيش السورى هو من قام بالضربة الصاروخية.

وقال حسن بيغى، فى تصريح لوكالة "سبوتنيك"، " ايران ليس لها علاقة بالصواريخ التى تم إطلاقها أمس الأربعاء على اسرائيل، ولو كانت ايران من قامت بذلك لأعلنا فورا".

وأضاف: "عندما تعدت علينا "داعش" وقررنا الرد قمنا بهجوم صاروخى على مواقع للتنظيم فى دير الزور وأعلنا ذلك فورا".

وحول التصريحات الاسرائيلية بتحميل إيران مسؤولية الضربة الصاروخية على الجولان، وقيامها بتدمير مواقع إيرانية فى سوريا، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى: "لا تواجد عسكرى لإيران فى سوريا، ولا قواعد، واسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هى سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذه البلد".

وتابع: "على اسرائيل أن تعى أن الأوضاع تغيرت ولن يمر اعتداء دون رد".