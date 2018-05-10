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الخميس، 10 مايو 2018 09:56 م
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بعد تقدم البعض باستقالات تضامنا مع زميلهم..

نقابة أطباء بالشرقية تعقد جمعية عمومية لبحث أزمة حبس طبيب العاشر

الخميس، 10 مايو 2018 09:04 م
نقابة أطباء بالشرقية تعقد جمعية عمومية لبحث أزمة حبس طبيب العاشر الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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سادت حالة من الغضب بين أطباء محافظة الشرقية، على خليفة الحكم على الدكتور محمد حسن طبيب عظام مقيم بمستشفى العاشر من رمضان، بالحبس سنة والعزل من الوظيفة وغرامة 5 آلاف جنيه، بتهمة تعطيل عمل النيابة.

 

ومن جانبه أعلن الدكتور طارق عزت، أستاذ الجراجة العامة، بكلية الطب بجامعة الزقازيق، عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية السابق، عن تنحيه عن تولى تنفيذ بروتوكولات الجامعة مع وزارة الصحة الخاصة برفع كفاءة مستشفيات جنوب سيناء والبحر الأحمر "القصير، حلايب، شلاتين، الغردقة" وغيرهما من المستشفيات.

 

وقال طارق عزت لـ"اليوم السابع"، أن ذلك احتجاجا منه على موقف وزارة الصحة وبالتحديد الدكتور أحمد عماد فى التعامل مع أزمة الطبيب الشاب.

 

فى سياق متصل أعلن الدكتور علاء ثابت إخصائى جراحة المسالك البولية فى مستشفى الزقازيق العام، عن تقديم استقالته من عمله، على خليفة أزمة الحكم على زميلهم.

 

وذكر الطبيب فى نص الاستقالة، أنهم كأخصائيين يعانون العديد من المشكلات من ضعف مرتبات سوء معاملة وتعسف أحيانا يصل لحد السجن وتشويه السمعة، فضلا عن ضعف الإمكانيات وسوء ألية العمل فى المنظومة الصحية ككل.

 

وقال الدكتور علاء ثابت، لـ"اليوم السابع"، إنه لا يعانى من أى مشاكل شخصية دفعته للتفكير فى الاستقالة، ولكن سوء الأوضاع فى الصحة وتردى المنظومة التى أصبح فيها ضحية لهذا الفساد، معربا عن غضبة حيال ما تعرض له زملاءه الدكتور محمد حسن طبيب العاشر الذى يحاكم حاليا بسبب مشادة مع وكيل نيابة، والدكتور محمود ناصر طبيب جامعة الزقازيق الذى يحاكم بسبب روشتة نواقص، قائلا: "الطبيب الأن أصبح راح شغله شيال روحة على كفة ".

 

وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بالشرقية، إنه سيتم عقد جمعية عمومية بمقر النقابة العامة بدار الحكمة بحضور المجلس العام، والأطباء من النقابات الفرعية، لاتخاذ قرار جماعى حول أزمة الطبيب الشاب.

 


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