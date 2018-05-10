ندوة عن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي بمركز إعلام شمال الشرقية

الشرقية- حمدي عبد العظيم

عقد مركز إعلام شمال الشرقية بكفر صقر، بمحافظة الشرقية، اليوم، ندوة تثقيفية، بعنوان (مخاطر شبكات التواصل الاجتماعى)، بالوحدة المحلية بقرية أبو الشقوق مركز كفر صقر.

حاضر فيها فتحية الديب، الصحفية بجريدة اليوم السابع، وبحضور سكرتير عام الوحدة المحلية، ومحمد حافظ وأحمد جودة إخصائى الإعلام بالمركز.

وتحدثت " فتحية الديب" عن وسائل التواصل الاجتماعى وأثرها على المجتمع وتأثيرها على الأسرة، وسلبيات شبكات التواصل الاجتماعي،التي يتم إستخدامها إستخدام خاطئ من البعض، وبالرغم من فوائدها في سرعة الحصول علي المعلومة وأيضا سرعة إنتشار المعلومة، وتعزيز نوع جديد من الصحافة وهو صحافة المواطن، من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يقوم بعض المواطنين بالأماكن التي يصعب علي المراسلين الصحفيين الوصول إليها، في إرسال وعرض المشاكل التي يعانون منها بالقري، ولكن هناك أيضا أضرار كثيرة لمواقع التواصل الإجتماعي.

وأضافت: أن شبكات التواصل الإجتماعي، تسببت في إهدار الوقت لدي الكثير من مستخدميها فضلا عن الكسل وقتل الإبداع وعزوف الشباب عن القرءاة وإستغراق أكثر أوقاتهم أمام مواقع التواصل الإجتماعي، فضلا عن أن بعض المواقع تتسبب في التضليل بنشر أخبار كاذبة يتم ترويجها من خلال عدد من المواقع.

وتابعت: أن الفيس بوك، تسبب مؤخرا في خلق عدد من المشاكل لبعض الفتيات، بعد إختراق صفحاتهم علي الفيس بوك وتهديدهم وإبتزازهم جنسيا، فضلا عن زيادة نسبة المشاكل الزوجية بسبب مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوصت: بضرورة مراقبة الآباء على مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم الأطفال بتفعيل حسابات عليها ،وضرورة الرقابة الذاتية والوعي الصحيح بكيفية التعامل معها، وعدم تركهم أوقات كثيرة في ساعات متأخرة من الليل ولابد من المتابعة المستمرة.