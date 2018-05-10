نائب رئيس اليمن: نثمن الدور الأخوى لدول التحالف لحماية المنطقة من مطامع إيران

كتبت إيمان حنا

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالا هاتفيا بالعميد صالح المنصورى قائد اللواء 173 مشاه للإطلاع على المستجدات فى جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التى يسطرها أبطال الجيش الوطنى مع أبناء المحافظة فى سبيل استكمال التحرير وردع مخططات العنف والإرهاب، مثمنا الدور الأخوى لدول التحالف فى سبيل حماية اليمن والمنطقة من مطامع المشروع الإيرانى التخريبى.

وشدد على مضاعفة الجهود والاستمرار فى تنفيذ الخطط والتوجيهات العسكرية والجاهزية القتالية، مؤكدا بأن العدو اليوم يعيش هزيمة من كل النواحى ونبذا مجتمعيا من كل أطياف الشعب اليمنى بعد انكشاف مشروعه الإمامى الطائفى السلالى.

وأطلع العميد المنصورى نائب الرئيس، على المستجدات الميدانية والجاهزية لمنتسبى الجيش والوضع العسكرى، مشيرا إلى أن المعنوية القتالية العالية لأبطال الجيش مسنودة بدعم القيادة السياسية والأشقاء فى التحالف بالمملكة العربية السعودية.