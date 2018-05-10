ميناء بورسعيد يستقبل السفينة ALBATROS لتفريغ 5000 طن رخام

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة ALBATROS لتفريغ 5000 طن رخامالخميس، 10 مايو 2018 06:49 م
ميناء بورسعيد -ارشيفية
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استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع ALBATROS التى تحمل جنسية توجو وعلى متنها 5000 طن رخام لتفريغها على أرصفة الميناء.
وذكرت هيئة الموانئ أن السفينة البضائع العامة طولها 100 متر وغاطس 7 أمتار وتحمل 5000 طن رخام لتفريغها بميناء غرب بورسعيد وجارى تسهيل بجميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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