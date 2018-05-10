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الخميس، 10 مايو 2018 06:49 م
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ميناء بورسعيد يستقبل السفينة ALBATROS لتفريغ 5000 طن رخام

الخميس، 10 مايو 2018 06:49 م
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة ALBATROS لتفريغ 5000 طن رخام ميناء بورسعيد -ارشيفية
بورسعيد _ محمد فرج
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استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة البضائع ALBATROS  التى تحمل جنسية توجو وعلى متنها 5000 طن رخام لتفريغها على أرصفة الميناء.

 

وذكرت هيئة الموانئ أن السفينة البضائع العامة طولها 100 متر وغاطس 7 أمتار وتحمل 5000 طن رخام لتفريغها بميناء غرب بورسعيد وجارى تسهيل بجميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 
 
 
 
 
 

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ميناء بورسعيد يستقبل السفينة ALBATROS لتفريغ 5000 طن رخام




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