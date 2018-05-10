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ميركل عن إيران وإسرائيل: نحث كل الأطراف على ضبط النفس ونرى تصعيدا

الخميس، 10 مايو 2018 12:15 م
ميركل عن إيران وإسرائيل: نحث كل الأطراف على ضبط النفس ونرى تصعيدا ميركل
رويترز
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حثت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الخميس، إيران وإسرائيل على ضبط النفس ، قائلة" نحث كل الأطراف على ضبط النفس ونرى تصعيدا".

واستخدم الجيش الإسرائيلى 28 طائرة وأطلق 70 صاروخاً خلال ضرباته الكثيفة التى نفذها ليلاً على مواقع فى سوريا، وفق ما أكدت وزارة الدفاع الروسية الخميس موضحة ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.

وقالت الوزارة الروسية أن "28 طائرة إسرائيلية اف- 15 واف-16 شاركت فى الضربات وأطلقت 60 صاروخ جو أرض على عدة مناطق سورية"، وأضافت فى بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أن عشرة صواريخ أخرى أرض أرض أطلقت من إسرائيل على سوريا.


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