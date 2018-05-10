منطقة البحر الأحمر الأزهرية تتسلم معهد البنين الإعدادى والثانوى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تسلم الشيخ عبد الناصر حسان الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية معهد بنين الغردقة الإعدادى الثانوى الجديد، حيث ترأس الديب اللجنة المشكلة لاستلام المعهد، ليتم بدء الدراسة به بالعام الدراسى الجديد 2018- 2019.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية، فى تصريحات صحفية، أن المعهد مكون من خمس طوابق، وقد أنشئ على الطراز الحديث، ويشتمل على 10 فصول دراسية ومعمل وسائط متعددة ومعمل أنشطة وقاعة مكتبة وقاعة حاسب آلى و2 معمل ، كما يضم غرفة تربية فنية وغرفة للزائرة الصحية ومصلى بالدور الأرضى، وقد بلغت مدة إنشاء المعهد عام واحد وشهرين.

وأعرب الديب عن سعادته بالمبنى الجديد وارتياحه، حيث كان طلاب معهد بنين يقتسمون دورا فى معهد الابتدائى، مشيرًا إلى الجهد المبذول من جميع القائمين على عمليات الإنشاء وسرعة الانتهاء من إنشاء المبنى، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على حقوقهم فى اليوم الدراسى وعلى حصصهم وأنشطتهم كاملة، مشيدًا بمستوى عمليات التطوير بالمعاهد الأزهرية حرصًا على الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ويذكر أن عمليات الإنشاء كانت تتم تحت إشراف المهندس ضياء محمد سعيد مدير الإدارة الهندسية ، والمهندسة ريهام سيد ربيع مهندس مشرف على المشروع.