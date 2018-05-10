مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المشروعات الخدمية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المهندس علي عبد الستار ،مساعد المحافظ لمنطقة وسط ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، بجولة ميدانية لعدد من الأعمال بمدينة كفر الشيخ ، منها أعمال الإصلاحات بالحملة الميكانيكية بشرق كفر الشيخ ، ووجه بسرعة الإصلاح لجميع المعدات وصيانتها بصفة مستمرة ، وعدم توقف المعدات بسبب الأعطال.

كما تفقد مساعد المحافظ ، الأعمال بموقف الأتوبيسات الجديد ، على محور 30 يونيه ،و وجه مقاول التنفيذ بزيادة وتيرة العمل ، وتسليم الموقف في الموعد المحدد، وتفقد أعمال صيانة التاكسي بمنطقة الجحور بمدينة سخا ، حيث يتم صيانة وترميم التاكسي ، بجانب عمل حزام من الخراسانة عليها ، بشارع مصر ، ووجه بسرعة نهو الأعمال ، طبقاً للمواصفات.

وتفقد مساعد المحافظ ، أعمال الدهان للبلدورات بشارع الجامعة ، موجهاً باستخدام الدهانات عالية الجودة ، كما وجه بعمل ترميم للبلاط في شارع الجامعة ، وشارع عبد الهادي راضي للجزيرة الوسطى ثم اختتم مساعد المحافظ جولته ، بتفقد الأعمال بمحيط مسجد الشيخ طلحة التلمساني ، بغرب كفر الشيخ ، حيث يجري العمل على قدم وساق ، لعمل نموذج إسلامي في واجهة المسجد ، بجانب عمل بوابتين للحديقة ، وصيانتها ، حيث صرح مساعد المحافظ ، أنه سيتم تجميل ميدان المسجد ، وترميم الحديقة ، وزراعتها بالحشائش ، والنباتات المزهرة.