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الخميس، 10 مايو 2018 05:18 م
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مرور القليوبية يحصل على المركز الثالث فى تأمين الطرق على مستوى الجمهورية

الخميس، 10 مايو 2018 05:08 م
مرور القليوبية يحصل على المركز الثالث فى تأمين الطرق على مستوى الجمهورية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على حصول مرور المحافظة على المركز الثالث فى إدارة وتنظيم وتأمين سلامة الطرق على مستوى إدارات المرور بالجمهورية، وذلك فى مؤتمر مديرى إدارات المرور.
 
 
وقال المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية، والمهندس مصطفى عباس سكرتير عام مساعد المحافظة، وكافة وكلاء الوزارات والمديريات، ورؤساء المدن والأحياء، إننا نعمل على تنظيم المرور وضبط كافة المخالفات التى تعيق حركة المواطنين، ومنع السيارات غير المرخصة وبدون لوحات معدنية وفوانيس وأبواب وتهدد حياة المواطنين.
 
 

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