مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتحسين وصول مياه الشرب للاجئين بالصومال

الرياض (أ ش أ)

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، اتفاقية مشتركة لتحسين وصول مياه الشرب والاستخدام الشخصى والصرف الصحى للاجئين فى الصومال، بالتعاون مع المجلس النرويجى للاجئين وبتكلفة إجمالية بلغت مليونى دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقية تهدف لتقديم المياه الصالحة للشرب والاستخدام الشخصى وأيضًا تقديم الخدمات البيئية فى الصرف الصحى والتدريب والتثقيف الصحى للمناطق الأكثر تضررًا فى الصومال.

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، فيما وقعها عن المجلس النرويجى للاجئين المدير الإقليمى لمنطقة الخليج فى المجلس النرويجى للاجئين عبير شوباصى بمقر المركز فى الرياض.

وأعربت شوباصى عن سعادتها بتوقيع أول اتفاقية عمل فى الصومال بين المجلس النرويجى للاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة، معبرة عن أملها أن تكون الاتفاقية بداية شراكة استراتيجية بين الجانبين فى المستقبل القريب.