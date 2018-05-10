مركز الخارجة بالوادى الجديد : قرعه علنيه لنقل حظائر الماشية خارج المدينة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة بمحافظة الوادى الجديد قرعه علنيه لنقل حظائر الماشية من مدخل المدينة الى منطقه الخارجة (1)

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة فى بيان له أن عملية النقل تهدف إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة والحفاظ على صحة المواطنين.

كما نوه الطماوى بانه سوف يتم منح مهله خمسه ايام فى حال الرغبة في المبادلة وعشرة ايام لاستلام الحظيرة على ان يتم الانتهاء من البناء فى مده اقصاها 3 شهور من تاريخ اعلان القرعة.