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محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة أبوتشت

الخميس، 10 مايو 2018 11:55 ص
محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة أبوتشت حملة لإزالة التعديات
قنا - هند المغربى
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قاد صباح اليوم الخميس عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، حملة مكبرة؛ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمدينة "أبوتشت"، رافقه خلالها اللواء علاء العياط مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، واللواء أدهم الفاتح رئيس مكتب الرقابة الإدارية بقنا، واللواء حسام عبد الرحمن من قوات مديرية أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الهجان أن الحملة أسفرت عن استرداد مساحة 7 أفدنة ونصف من أراضي أملاك الدولة بقرية القارة، تم التعدي عليها بالزراعة من قبل الأهالي، لافتا إلى أن تلك المساحة تم تخصيصها بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٧؛ لإقامة جبانة عليها لأهالي قرية الحبيلات الغربية.

وأضاف محافظ قنا ، أن الحملة تابعت أعمالها بقرية بلاد المال قبلي، بتنفيذ قرار إزالة لفيلا سكنية مكونة من طابقين مقامة على مساحة 525 م2 على أراضي أملاك الدولة، تخضع ولايتها للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ، بالإضافة إلى إزالة تعديات مباني أسوار من الطوب الأبيض، ومنزل من طابقين بإجمالي مساحة 1056 م2، لافتا إلى أن تلك المساحة مخصصة لإقامة مشروعات مستقبلية، كما نجحت الحملة في تنفيذ إزالة فورية لمساحة 500 م2 متعدى عليها بالمباني.

وأوضح الهجان ، أنه تم استخدام عدد من المعدات الثقيلة لتنفيذ قرارات الإزالة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، مدعومة بعدد آخر من معدات مدينة فرشوط وسط تأمين كامل من قوات الأمن المركزي بمديرية أمن قنا.

وأكد المحافظ استمرار حملات الإزالة للقضاء على أشكال التعديات كافة، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم، طبقًا للقانون.

 


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