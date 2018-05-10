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محافظ شمال سيناء يفتتح اليوم معرض "أهلا رمضان" بالعريش

الخميس، 10 مايو 2018 01:00 ص
محافظ شمال سيناء يفتتح اليوم معرض "أهلا رمضان" بالعريش اللواء السيد عبد الفتاح حرحور المحافظ
شمال سيناء – محمد الحر
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أعلنت محافظة شمال سيناء، عن افتتاح المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، اليوم الخميس "معرض أهلا رمضان" بالعريش استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتوفير السلع والاحتياجات اللازمة للمواطنين بهذه المناسبة وبأسعار مخفضة.

نقل البيان عن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تعمل على توفير كل احتياجات المواطنين ومستلزمات شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع وزارة التموين والجهات المعنية.

بالإضافة إلى تزويد المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع والجمعيات الفئوية بالبضائع والسلع الأساسية والاحتياجات الضرورية للشهر الكريم من لحوم وأسماك ودواجن وخضر وفاكهة وياميش وباقى مستلزمات رمضان لبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار البيان إلى أن المحافظ شدد على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية فى المجمعات والمحلات ومستودعات البوتاجاز وتشكيل لجان للمرور عليها، والإشراف على توفير السلع وبيعها للجمهور بالسعر المناسب.

وأوضح البيان أن المحافظ أكد على موافقة وزير التموين على توفير كل السلع وبكميات كبيرة للمحافظة عن طريق الشركة القابضة للجملة التى تنشر فروعها فى كافة أنحاء المحافظة، وبتخفيضات خاصة لأبناء المحافظة بنسبة 20 %، علاوة على حصة لحوم بلدية بسعر 80 جنيها للكيلوجرام.

ويشهد افتتاح المعرض محافظ شمال سيناء واللواء رضا سويلم، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء والمحاسب فتحى راشد وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


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