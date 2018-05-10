محافظ شمال سيناء يتفقد مخازن شركة الجملة بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تفقد مساء اليوم اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة فى مدينة العريش.

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء ان المحافظ اعلن خلال تفقده مخازن شركة تجارة الجملة أنه يتم توفير احتياجات المواطنين أولا بأول بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين والغرفة التجارية موضحا انه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع واحتياجات المواطنين، بخلاف ما تضخه القوات المسلحة والشرطة لتلبية احتياجات المواطنين بصفة يومية .

ونقل البيان عن فتحى راشد وكيل وزارة التموين أن هناك كميات كبيرة من الحصص التموينية والسلع الاستراتيجية تكفى المحافظة لعدة شهور قادمة ، بخلاف التيسيرات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة لصرف الحصص التموينية ونقاط الخبز .

وقال فتحى محمد حسن مدير ادارة فروع الشركة العامة لتجارة الجملة فى محافظة شمال سيناء التابعة لوزارة التموين أن جميع الحصص التموينية والسلع الاستراتيجية متوافرة بما يكفى الاستهلاك

كما لا توجد أية مشاكل فى الحصص التموينية والسلع الاستهلاكية التى يتم ضخها وصرفها للبقالين التموينيين وتجار الجملة والمواطنين فى ظل الظروف التى تمر بها المحافظة حاليا .

وأعلن أن الشركة هى المنوط بها توزيع الحصص التموينية والسلع الاستراتيجية لجميع مواطنى المحافظة ، وأن فروع الشركة فى شمال سيناء تعمل من خلال 5 فروع رئيسية لتجار الجملة و عدد 13 فرعا استهلاكيا لصرف الحصص التموينية والسلع الحرة والتعامل مع المواطنين وتجار الجملة فى المحافظة ، وتمتد من بالوظة غربا حتى الشيخ زويد شرقا .

وأعلن أنه خلال الشهر الجارى تم الانتهاء من صرف نسبة 75 % من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق الخبز للمواطنين بما قيمته 8 ملايين جنيها ، وجارى الانتهاء من صرف باقى النسبة خلال الأيام القادمة .

وخلال جولته اطمأن المحافظ على كميات السلع الموجودة في المخازن ومعدلات وصولها يوميا الى مخازن الشركة ـ وكذا عمليات تفريغ السلع وإعادة تعبئتها في المخازن لتوصيلها الى التجار وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة .