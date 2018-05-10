محافظ شمال سيناء لـ"اليوم السابع": عجلة التنمية تسير على أرض شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن عجلة التنمية والمشروعات لاتتوقف على ارض شمال سيناء والعمل يجرى حاليا فى انشاء 11 تجمع تنموى، و8 قرى للصيادين فى منطقة بئر العبد.

واكد محافظ شمال سيناء على هامش افتتاحة معرض اهلا رمضان فى مدينة العريش، ان المشروعات التى توقفت نتيجة مجريات العملية الأمنية سيتم على الفور البدء فيها واستكمالها مع مشروعات اخرى حال انتهاء العملية الأمنية الشاملة.

وقال اللواء السيد عبدالفتاح حرحور ان قواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية تقاتل العناصر الارهابية وهم اهل الشرداخل المحافظة، وفى نفس الوقت العجلة تدور عجلة التنمية ، واستطرد محافظ شمال سيناء "التروس شغاله داخل سيناء فى اعمال التنمية"، وتابع انه وفى اطار تنفيذ العملية الشاملة بمجرد انتهائها ستتكتمل اى مشاريع متوقفة نتيجة تدبير اجراءات التأمين لاهلنا سنبدأ فى مرحلة عاجلة لاستكمال المشاريع

واشار محافظ شمال سيناء إلى ان ماعرضه وزير الاسكان والخاص بمشروعات لتنمية سيناء بقيمة 175 مليارجنيه هى دلالة على ماستشهده سيناء مستقبلا ، واشار انه على الأرض حاليا تجرى مشروعات منها تنفيذ 11 تجمع تنموى فى منطقة وسط سيناء، وانشاء 8 قرى للصيادين فى منطقة بئر العبد، إلى جانب رفع كفاءة ميناء العريش البحرى، ليصبح على غرار الموانئ الكبرى على ساحل البحر المتوسط وهى دمياط والأسكندرية.

اضاف المحافظ ان هناك مشروعات تمت على ارض المحافظة وفى انتظار افتتاحها رسميا وهى مستتشفيات مركزية فى مركزى نخل وبئر العبد، ومحطة مياه العريش والصالة الرياضية، والمجزر الألى .