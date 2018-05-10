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محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء لأسرة شهيد "سيناء 2018 "

الخميس، 10 مايو 2018 12:39 ص
محافظ سوهاج ومدير الأمن يؤديان واجب العزاء لأسرة شهيد "سيناء 2018 " العزاء
سوهاج – عمرو خلف
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أدى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج  واجب العزاء لاسرة الشهيد عبدالنبى على احمد محمد ، والذي استشهد خلال مشاركته في العملية الشاملة «سيناء 2018» ، التي تقوم بها القوات المسلحة بسيناء للقضاء على الإرهاب , وذلك بمقر العائلة بقرية الشيخ سعيد بمركز البلينا .

ورافق المحافظ أثناء تأدية واجب العزاء اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية ـ مدير أمن سوهاج، والنائب رأفت ابو الخير عضو مجلس النواب عن مركز البلينا والمقدم محمد عبداللطيف نائبا عن المستشار العسكرى , والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية ، حيث قدم الجميع التعازى الى والد الشهيد وجميع أفراد الأسرة .

وقد أعرب المحافظ عن خالص التعازى والمواساة لأسرة الشهيد, مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين اللذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز, وأن جموع الشعب المصري يساندون القوات المسلحة ورجال الشرطة ويقفون خلفهم في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يهدف إلى النيل من امن واستقرار مصر، مشيدا بدورهم العظيم في الحفاظ على أرض الوطن .

واكد عبد المنعم أن الدولة تقدر تماما تضحيات أبناءها وتقف دائما بجوار اسر الشهداء لأنها قدموا أعز ما يملكون فداءا للوطن الغالى .


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