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الخميس، 10 مايو 2018 03:52 م
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محافظ سوهاج : رفع 65 طن تراكمات ومخلفات ترع فى حملة بمدينة دار السلام

الخميس، 10 مايو 2018 03:13 م
محافظ سوهاج : رفع 65 طن تراكمات ومخلفات ترع فى حملة بمدينة دار السلام رفع مخلفات الترع بمركز دار السلام
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن رفع أكثر من 65 طن تراكمات ومخلفات تطهير الترع في حملات مكبرة بناحية مركز ومدينة دار السلام ، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز ، مشددا علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة ، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمة للمواطنين .

ومن جانبه قال لطفى محمد على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام  فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملات مكبرة لرفع المخلفات ونواتج تطهير الترع بناحية قرية أولاد يحيي بحري من جسر طراد النيل طريق مزاته شرق - النصيرات وتم رفع حوالي 35 قلاب قمامة وتراكمات من الطريق ، و جاري أعمال المتابعة المستمرة ورفع المخلفات.

وفى سياق متصل ، شهد الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات اللقاء العلمي السنوى السادس لوحدة الجهاز الهضمي والكبد الذى ينظمه قسم امراض الباطنة بكلية الطب جامعة سوهاج تحت عنوان "الجديد في أمراض الجهاز الهضمي والكبد 2018" .

وحضر المؤتمر الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب جامعة سوهاج ، والدكتور أسامه أحمد عرفة رئيس قسم الباطنة بكلية الطب ،والدكتور أحمد فوزى نقيب الاطباء ولفيف من عمداء الكليات والاساتذة المتخصصين فى أمراض الباطنة والكلى من عدد من الجامعات المصرية.

وأكد المحافظ على أهمية دور المؤتمرات واللقاءات العلمية وذلك فى تبادل الخبرات والثقافات ومناقشة احدث ما توصلت اليه الابحاث الطبية ونقل تلك الخبرات الى شباب الاطباء وتدريبهم على مهارات التواصل واتخاذ القرار وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة .

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعى للجامعة بالاضافة لدورها التعليمى والتعاون المستمر مع أجهزة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة ، مؤكدا ان الجامعة هى قاطرة التنمية ومنارة التنوير وبيت الخبرة فى أى اقليم

 ومن جانبه توجه رئيس جامعة سوهاج بالشكر لمحافظ الاقليم لدعمه الدائم لجميع أنشطة الجامعة العلمية والمجتمعية ، مشيدا بالخبرات العلمية التى تمتلكها كلية الطب بجامعة سوهاج ، وأهمية تلك المؤتمرات لثقل مواهب شباب الاطباء ونشر الوعى بين الأهالى والطلبة والأطباء حول الجديد فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وأهمية التشخيص المبكر لتجنب تطور المرض ، وضرورة التواصل بين الجامعات والمراكز المتخصصة على مستوى الجمهورية.

 

 

 


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